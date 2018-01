Publicidade online supera jornais no Reino Unido neste ano O Reino Unido, um dos países que mais tem investido na convergência entre mídias impressas e online (vide experiências de jornais como o Guardian e o Financial Times), está registrando os frutos dessa aposta nas receitas publicitárias. É que um relatório produzido em conjunto pelo Internet Advertising Bureau, pelo World Advertising Research Centre e pela consultoria Pricewaterhouse Coopers mostrou que os investimentos publicitários em mídia online naquele país avançaram 40,3% entre janeiro e junho, totalizando 917 milhões de libras (aproximadamente U$ 1,7 bilhão). Se o setor mantiver essa taxa de crescimento, é possível que até o final do ano a internet supere os jornais em receita publicitária. Segundo o relatório, a internet já responde por 10,5% do bolo publicitário naquele mercado (era 7,3% um ano atrás), o que é o dobro do que é investido em mídia exterior, 5,1%, e também superior ao meio revista, que responde por 4,6%. "Mantida esta taxa de crescimento, a mídia online chegará a 2 bilhões de libras até o final do ano", disse Guy Phillipson, diretor executivo do Internet Advertising Bureau. Tendência Os crescentes investimentos em mídia online no Reino Unido seguem uma tendência observada em toda a Europa: como há cada vez mais pessoas navegando na internet por mais tempo, mais empresas procuram novos meios para veicular mensagens publicitárias. Segundo outro estudo, desta vez da consultoria Jupiter Research, o consumo de internet na Europa dobrou, passando de duas a quatro horas por semana nos últimos dois anos. O mesmo levantamento ainda indica que a internet não está necessariamente roubando tempo da TV, já que o tempo gasto com programas televisivos subiu de 10 para 12 horas semanais. Meios impressos, segundo a Jupiter, não registraram perdas, mantendo uma média de três horas semanais por pessoa. A pesquisa entrevistou 5000 pessoas no Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Espanha. Crescimento mundial Um terceiro levantamento, publicado pela consultoria ZenithOptimedia, afirma ainda que o crescimento da publicidade online é um fenômeno mundial. Em seu relatório "Advertising Expenditure Forecast", a empresa prevê que a publicidade online responderá por mais de 10% de todos os investimentos em dois mercados: Reino Unido, onde chegará a 12,9% do bolo publicitário, e Suécia, onde chegará a 10,5% do total. São os dois únicos mercados a registrar um crescimento de dois dígitos, afirma a empresa. Clube que deve ser ampliado até 2008, com a inclusão de Austrália, Israel, Japão, Noruega, Coréia do Sul e Taiwan, fazendo com que os investimentos em mídia online cresçam até 84% entre 2005 e 2008, aumentando dos US$ 18,6 bilhões registrados em 2004 para US$ 24 bilhões neste ano, US$ 29 bilhões em 2007 e US$ 34 bilhões em 2008.