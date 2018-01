Publicis dará foco a negócios digitais depois de fracasso de fusão com Omnicom

Levy, de 72 anos, afirmou que esse será seu principal foco, enquanto a empresa começa a lidar com a questão de quem vai substituí-lo ainda este ano. O grupo também poderá considerar aumentar seu dividendo, disse o executivo.

"Estou 100 por cento focado no futuro, não estou muito interessado no passado, é o fim da história", afirmou Levy sobre a tentativa frustrada de criar o maior grupo de publicidade do mundo. "Estou focando em como vamos melhorar nossa estratégia."

Levy disse que irá se concentrar em negócios digitais menores, e classificou como "zero" a possibilidade de outra fusão na escala da associação com a Omnicom.

Os negócios do grupo em dispositivos digitais como tablets e smartphones e em plataformas como o Facebook são responsáveis por 40 por cento da receita, e Levy disse que devem passar a responder por mais da metade até 2018.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Publicis está trabalhando em um novo rumo após o fracasso de sua fusão com a sua rival dos Estados Unidos. O acordo de 35 bilhões de dólares, revelado há quase um ano, teria criado um grupo maior que a líder da indústria, a britânica WPP, e em melhor posição para competir com rivais de tecnologia como Google e Facebook.

(Por Paul Sandle)