PUC formará tecnólogos em Design de Games e Gestão digital A PUC-SP acaba de aprovar dez novos cursos superiores tecnológicos, entre eles Design de games e Gestão digital em hipermídia. AS novas disciplinas vão combinar educação humanista e tecnológica para formar profissionais que pretendem desenvolver e produzir jogos eletrônicos. Atualmente a popularização dos games é estudada por pesquisadores de todo o mundo. O mercado nessa área está em expansão e oferece oportunidades de trabalho e de negócios. Nas universidades brasileiras, o fenômeno é estudado nas áreas de computação, engenharia, design, artes, comunicação, educação, antropologia e semiótica, em cursos de graduação, pós-graduação e extensão. Empresários do setor investem cada vez mais no setor e até as agências de publicidade têm percebido que os jogos eletrônicos trazem retorno quando utilizados em campanhas, os chamados ´advergames´. O curso dura 5 semestres e será realizado no Centro de Ciências Exatas e Tecnologia da PUC-SP. Inicialmente serão oferecidas 50 vagas no período noturno. Novos campos Já o curso superior de tecnologia em Gestão digital em hipermídia pretende formar profissionais aptos a pesquisar em diversas áreas da hipermídia, sobre inovações do ramo e das novas tecnologias. O curso dura 4 semestres e será realizado no campus Santana da PUC-SP. Serão oferecidas 50 vagas no período noturno. Para ambas as carreiras os candidatos serão selecionados pelo vestibular de julho da PUC-SP que tem inscrições abertas de entre os dias 5 de junho e 12 de julho.