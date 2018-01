PUC-SP promove mostra de Educação a Distância A PUC-SP promove, entre os dias 3 e 5 de outubro, a 3ª Mostra de EAD e o 3º Ciclo de Encontros de Educação a Distância. O evento acontece à noite, no campus Marquês de Paranaguá. A idéia é refletir com estudantes, profissionais em tecnologia, educação e comunicação sobre como a educação a distância contribui para a formação profissional. Desde 2004, a PUC-SP organiza eventos para refletir a educação a distância nas esferas pública e privada, nos universos acadêmico e corporativo, especialmente o impacto da EAD no universo do trabalho. Neste ano, o evento terá os professores Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida e Lawrence Shum, ambos da PUC-SP e Andrea Filatro, do Senac. O evento é aberto ao público. Mais informações podem ser obtidas no telefone (11) 31247200.