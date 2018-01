Putin conversa com Merkel, Hollande sobre risco para Europa de disputa por gás com Ucrânia

Em conversa simultânea com a chanceler alemã Angela Merkel e com o presidente francês François Hollande, Putin também levantou "sérias preocupações" sobre a operação militar na Ucrância contra um levante pró-russo no leste.

"Eles discutiram as consequências potenciais para a segurança energética e para a economia da Europa do fracasso das negociações com Kiev sobre as dívidas pela entrega do gás russo", afirmou o Kremlin.

(Por Alissa de Carbonnel)