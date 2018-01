Putin e Hollande esperam novo acordo sobre cessar-fogo na Ucrânia para breve

O presidente russo, que se encontrou com Hollande durante sua parada em um aeroporto de Moscou depois de uma viagem ao Cazaquistão, também afirmou esperar que um acordo seja alcançado em breve para escorar uma instável trégua que foi estabelecida em 5 de setembro para a região.

A visita inesperada de Hollande sublinhou a preocupação do Ocidente sobre o conflito entre as forças governamentais e os separatistas pró-russos, e sobre a retórica anti-ocidental cada vez mais hostil de Putin.

Hollande, o primeiro chefe de uma potência ocidental a se encontrar com Putin na Rússia desde que Moscou anexou a península da Crimeia, em março, exortou todas as partes a respeitar a trégua firmada em 5 de setembro.

"O cessar-fogo que será proclamado amanhã ou no dia seguinte deve ser totalmente respeitado", disse Hollande em comentários exibidos na televisão francesa depois das conversas no aeroporto de Vnukovo, no sudoeste de Moscou, sem dar detalhes.

"O papel da França é buscar soluções e evitar que problemas se degenerem", acrescentou. "Eu queria hoje, ao lado do presidente Putin, enviar uma mensagem de diminuição dessa escalada. Hoje essa mensagem é possível."

Putin, que parecia nervoso antes de cumprimentar Hollande com um aperto de mão, disse que ambos discutiram detalhadamente o fim da violência que fez com que mais de 4.300 pessoas fossem mortas desde abril no leste da Ucrânia.

"Espero sinceramente que em um futuro próximo uma decisão final sobre o cessar-fogo seja tomada", disse Putin a jornalistas.

DIA DO SILÊNCIO

Na capital ucraniana Kiev, o presidente do país, Petro Poroshenko, disse que um acordo preliminar havia sido alcançado para promover negociações no dia 9 de dezembro acerca da implementação de um acordo de cessar-fogo alcançado na capital da Bielorrússia, Minsk, em 5 de setembro.

Não ficou claro se Hollande e Putin estavam se referindo a essas novas negociações ou a um novo plano de cessar-fogo separado.

A data proposta de 9 de dezembro coincide com o prometido "dia do silêncio", no qual tanto os ucranianos quanto os separatistas, que repetidamente acusam uns aos outros de violarem o cessar fogo de setembro, se comprometeram a uma trégua.

(Por Vladimir Soldatkin)

((Tradução Redação São Paulo, 5511 5644-7728)) REUTERS MA