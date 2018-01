Quadrifoglio muda para não mudar

O restaurante carioca Quadrifoglio acaba de reabrir as portas, agora sob o comando de novos proprietários, quatro ex-funcionários do grupo Fasano. Chef, pâtissier, maître e sommelier, eles fizeram mudanças na casa - que estava fechada havia alguns meses -, mas preservaram os pratos clássicos dos bons tempos da cozinha italiana de Silvana Bianchi. A ex-proprietária se afastou do negócio desde a morte da filha, em agosto do ano passado, e as questões judiciais envolvendo a disputa pela guarda de seu neto Sean, entre o pai americano e o padrasto brasileiro. Logo após a tragédia ela pôs o restaurante à venda. Os novos donos dedicaram 30% do cardápio aos clássicos de Silvana, como o célebre ravióli mágico, recheado de maçã, molho cremoso e sementes de papoula (R$ 40); e do risoto fantasia, com camarão, mascarpone e melão (R$ 45). "Percebemos que os clientes pedem esses pratos sem nem olhar o cardápio", conta o sócio e sommelier Luiz Carlos Souza. Entre as novidades assinadas pelo novo chef, Kiko Faria, há pernil de cordeiro servido com polenta amarela, pecorino e sálvia (R$ 65), e cavatelli com ragu de coelho e fava verde (R$ 46). A cozinha dobrou de tamanho e ganhou equipamentos mais modernos, como a máquina de sorvete Carpigiani ("a Ferrari do sorvete", orgulha-se Souza) e instrumentos para que o pâtissier Lomanto Oliveira faça seus pães e sobremesas, como o petit gâteau com dois chocolates e limão siciliano (R$ 23). No segundo andar, o escritório deu lugar a uma adega com mais de 800 garrafas. Clientes da antiga também vão se alegrar ao entrar na casa e dar de cara com o mesmo Vladimir Torres no bar - há 22 anos ele ocupa aquele espaço e vários outros funcionários, como os cozinheiros Cícero e Gregório, que estão na casa há 20 anos. Souza acredita que reabrir o Quadrifoglio seja "uma chance de fazer algo que não costuma acontecer no Brasil: dar sobrevida a um restaurante quando seu criador sai". Quadrifoglio - Rua J.J. Seabra, 1, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, (21) 2294-1433. www.quadrifogliorestaurante.com.br