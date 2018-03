Quadrilha acusada de lavagem de dinheiro é presa em SP Pelo menos cinco pessoas foram presas hoje, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, durante a operação São José, da Polícia Federal, que tinha como objetivo desarticular uma quadrilha dedicada ao desvio de produtos químicos e lavagem de dinheiro. Ao todo, 16 mandados de prisão temporária e 20 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, São Paulo e Goiás, foram expedidos pela Justiça Federal. Segundo a PF, a investigação apontou que um empresário que mora em de São José do Rio Preto comandava um grupo criminoso especializado no desvio de produtos químicos que podem ser utilizados no processamento de entorpecentes, notadamente a cocaína.