Quadrilha armada rouba condomínio em Rio Claro-SP

Após serem rendidos, os seguranças informaram que chegaram mais oito indivíduos também armados e encapuzados. Eles seguiram para três casas vizinhas, e renderam as vítimas, que passaram a madrugada em poder dos bandidos. Elas só conseguiram acionar a GM quando os bandidos foram embora, por volta de 5h, levando pertences e um carro.

De acordo com a GM, a quadrilha levou joias no valor de R$ 20 mil reais, celular, computador, notebook, talão de cheques, cerca de R$ 660 reais em dinheiro e US$ 1.500 dólares, além de um veículo Hyundai Elantra GLS - no qual fugiram. A Polícia Civil esteve no local após o crime para colher informações e registros, uma vez que os bandidos levaram os equipamentos de segurança do condomínio. Ninguém ficou ferido e até o momento ninguém foi preso.