Quadrilha de vigilantes sanitários é desbaratada no Rio A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio realizam nesta quarta-feira, 3, a Operação Parasitas, com o objetivo de desbaratar uma quadrilha instalada na Vigilância Sanitária da Prefeitura do Rio que cobrava propinas de comerciantes para não combater irregularidades ou não aplicar multas desnecessárias. Após dois anos de investigações, a Justiça expediu 30 mandados de prisão preventiva (sendo 20 deles contra fiscais da Vigilância Sanitária) e 52 mandados de busca e apreensão.