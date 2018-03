Quadrilha é detida ao planejar roubo em Osasco-SP Uma quadrilha, supostamente especializada em roubo de veículos e cargas, foi detida na noite de ontem em Osasco, na Grande São Paulo, no momento em que traçava coordenadas para mais uma ação. Sete homens foram detidos e com eles foram apreendidos duas armas e cinco veículos, dos quais três são roubados. O bando foi abordado por policiais militares da Força Tática do 14º Batalhão em frente a um bar próximo ao Rodoanel Metropolitano Mário Covas. "Segundo testemunhas, eles estavam no bar desde às quatro da tarde e combinavam um roubo de carga, ou no Rodoanel ou na rodovia Raposo Tavares", afirmou o sargento Assis Filho, um dos responsáveis pela prisão.