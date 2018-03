Quadrilha é detida por contrabando no interior de SP Duas vans, carregadas com 80 mil maços de cigarros, uma cartela de um medicamento (Pramil, que tem efeito semelhante ao Viagra) e 30 caixas de chá emagrecedor, foram apreendidas pela Polícia Militar, hoje (11), entre Miguelópolis e Ituverava, na região de Ribeirão Preto. Cinco homens e duas mulheres da região metropolitana de Belo Horizonte foram presos e responderão pelos crimes de contrabando, descaminho e formação de quadrilha. Toda a carga foi encaminhada à Polícia Federal (PF), em Ribeirão Preto. A importação de medicamento, sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), é considerada um crime hediondo. Um motorista que estava com a cartela responderá pelo contrabando de medicamentos. Os homens foram levados para o Centro de Detenção Provisória (CDP), de Ribeirão, enquanto as mulheres foram encaminhadas à Cadeia Feminina de Cajuru.