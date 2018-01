Quadrilha é presa após explodir dois bancos em Piedade Um bando armado explodiu caixas eletrônicos em duas agências bancárias de Piedade (SP), na madrugada desta quarta-feira, 18. A força das explosões destruiu os prédios onde funcionam as agências. Os criminosos fugiram em três veículos que foram abandonados na periferia da cidade. Um cerco foi montado na região e um carro com suspeitos foi perseguido pela Polícia Militar de Ibiúna. Quatro homens foram presos - eles estavam com armas, toucas ninjas e luvas.