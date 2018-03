Quadrilha é presa com carregamento de carne roubada A polícia prendeu hoje uma quadrilha com um carregamento de carne roubada, no bairro do Brás, na zona leste da Capital. Cinco homens foram presos quando negociavam a venda das carnes nobres. A carga foi roubada do caminhão Ford Cargo frigorífico na rodovia Castelo Branco, região de Osasco, na Grande São Paulo, no dia 14. O motorista do veículo, que ficou em cárcere privado durante quase dois dias, foi libertado na cidade de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Os ladrões levaram o caminhão até um estacionamento na avenida Imperatriz Leopoldina, na Vila Leopoldina, onde permaneceu até esta manhã. A equipe da Delegacia de Roubos e Extorsões (DRRE), do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic), investigava grupos de roubo de cargas e estabelecimentos comerciais quando descobriu a negociação da mercadoria roubada.