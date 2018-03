Quadrilha é presa em flagrante com carga ilegal em SP

Quatro homens foram presos , por volta das 22h30 de segunda-feira, 11, na região do Campo Belo, zona sul da cidade de São Paulo, por posse ilegal de 30 caixas com dezenas de pacotes de cigarros, tudo possivelmente vindo do Paraguai, segundo informações policiais. Dois dos acusados foram presos com toda a carga quando trafegavam em uma Kombi. A dupla, ao ser detida, levou os policiais militares da 1ª Companhia do 12º Batalhão até outros dois integrantes da quadrilha, entre eles o chefe, que ofereceu 5 mil reais para cada um dos PMs. Os policiais fingiram aceitar o suborno e detiveram todos em flagrante. O caso está sendo apresentado na sede da superintendência da Polícia Federal, no bairro da Lapa, zona oeste da capital. Os acusados responderão por descaminho e corrupção ativa.