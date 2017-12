Quadrilha era comandada de dentro do presídio no RS Uma operação conjunta da Promotoria Especializada Criminal com a Brigada Militar prendeu nesta terça-feira (22) 25 envolvidos com crimes de extorsão, tráfico, roubo de veículos e lavagem de dinheiro. A quadrilha era comandada de dentro do Presídio Central de Porto Alegre por líderes da facção Os Manos.