Quadrilha especializada em roubo de carros-forte é presa

As investigações começaram há cerca de dois meses e levaram os policiais a um endereço na Rua Ari Taborda, Vila Osternack, no bairro Sítio Cercado. As equipes entraram na casa e detiveram os suspeitos - duas mulheres e dois homens. Dois deles tem passagem por roubo, formação de quadrilha e furto.

Na casa, foram apreendidos um fuzil, com carregador com 27 projéteis, duas carabinas, duas pistolas, uma delas da Polícia Militar, um carregador, diversas munições, quatro coletes balísticos, radiocomunicadores na frequência das polícias, celulares e outros objetos.

A polícia invadiu o imóvel após receber informação sobre um possível roubo ao carro-forte de um hipermercado de Curitiba. A ação seria realizada amanhã. A polícia estima que os suspeitos levariam cerca de R$ 7 milhões.