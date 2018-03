Quadrilha explode carro-forte e rouba R$ 3 milhões em SP

Eles frearam na frente do carro-forte e desceram atirando. "Os bandidos dispararam mais de 30 tiros com armas de grosso calibre e de uso restrito das Forças Armadas. O motor foi atingido e escorreu óleo na pista. Os tiros atravessaram o vidro do motorista e do encarregado da equipe. O motorista levou um tiro de raspão no braço e teve o colete danificado. Além deles, havia outros dois vigilantes", explica o delegado Renato Caldeira Mardegan, de 45 anos, coordenador da Central de Polícia da Delegacia de Santa Cruz do Rio Pardo.

Depois que saíram do carro-forte, os quatro seguranças foram obrigados a deitar na pista. "Somos terroristas, vocês não têm chances conosco, disseram os assaltantes aos vigilantes", conta o delegado.

A quadrilha não quis levar as armas dos seguranças. "Desprezaram os revólveres 38 e as espingardas calibre 12", lembra o policial, acrescentando que o assalto durou apenas três minutos e ocorreu quase debaixo do pontilhão no fim da Rodovia Castelo Branco.

O carro-forte ia de Bauru para a região de Ourinhos para abastecer bancos com pelo menos R$ 3 milhões. Depois de roubar o dinheiro, colocado em 17 malotes, os ladrões fugiram pela Rodovia Castelo Branco. "Foram no sentido de São Paulo. Eles são bandidos preparados", completa o delegado, lembrando que, até agora, nenhum suspeito foi preso. Bombeiros ajudaram a limpar a pista encharcada de óleo para evitar acidentes.