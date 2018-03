Quadrilha furta mais de 1 milhão de ovos no interior-SP Uma quadrilha é acusada de ter furtado, nos últimos três meses, mais de 1 milhão de ovos de uma indústria do setor alimentício de Sorocaba, no interior de São Paulo. Os quatro integrantes foram presos em flagrante pela Polícia Civil quando descarregavam 80 mil unidades num depósito na periferia da cidade, no fim de semana. Os ovos eram adquiridos em granjas na região de Bastos e transportados para a empresa, que é especializada no processamento do produto. A quadrilha, no entanto, desviava parte da carga com a participação de dois funcionários da indústria. Os caminhões com as caixas de ovos passavam pelo controle da portaria, mas nem todas as caixas eram retiradas do baú.