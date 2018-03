Quadrilha invade prédio de alto padrão no Morumbi Três pessoas, entre elas um casal, tiveram o apartamento invadido e ficaram por cerca de meia hora em poder de quatro bandidos, na noite de quinta-feira, no bairro do Morumbi, zona sul da capital paulista. Armado, o grupo entrou no Condomínio Brisa do Morumbi, localizado na altura do nº 1.930 da Avenida Guilherme Dumont Villares, pulando um muro nos fundos do imóvel. O porteiro só percebeu que algo de errado ocorria no prédio no momento em que os criminosos deixaram o edifício.