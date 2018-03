Quadrilhas assaltam dois bancos na zona sul de SP Dois roubos a agências bancárias foram realizados no final da tarde de hoje em São Paulo. O primeiro ocorreu em uma agência do banco Itaú no bairro Cidade Dutra, na zona sul da cidade, quando dez homens invadiram o local com armas de grande porte, segundo informou o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). A polícia foi acionada, mas os bandidos conseguiram fugir.