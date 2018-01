Quais os pratos mais saborosos do ano?

Os jurados já fizeram aquele gesto típico com a mão escrevendo no ar e pedindo a conta. Os votos foram contados e as opiniões, reunidas. Agora, é só festejar a quarta edição do Prêmio Paladar, que chega às bancas na quinta-feira. Nas últimas semanas, os 13 jurados percorreram 35 restaurantes paulistanos, para comer 51 pratos, divididos em 10 categorias. O prêmio não julga ambientes, serviço ou design de talheres. O que vale é a comida, e voto de memória não conta. Cada jurado tem de comer os pratos em disputa e julgá-los na hora, de maneira anônima. O Prêmio Paladar é único na sua forma de premiar e seus resultados, sempre muito esperados. O anúncio dos ganhadores e a entrega dos prêmios serão feitos no dia 25, e você não vai perder nada dessa festa. Enquanto os chefs vencedores estiverem recebendo os prêmios, no Grand Hyatt Hotel, os resultados serão anunciados também no Twitter do Paladar, em tempo real. Em seguida, no site do caderno, estarão todos os ganhadores, as opiniões dos jurados e os detalhes de cada categoria e de cada prato. Além de conferir como ficou o placar em cada categoria, você vai saber quem levou a melhor na votação do júri popular, feita pelo site da premiação, que elegeu o melhor couvert servido na cidade, entre 25 participantes. Nas edições anteriores, o internauta leitor do Paladar já escolheu a melhor pizza (em 2006), a feijoada imbatível (em 2007) e a picanha grelhada mais saborosa (em 2008). O troféu deste ano, como nos anteriores, é assinado por um conhecido artista brasileiro. Cada vencedor recebe uma reprodução em forma de prato da obra original. O nome do criador deste ano você saberá no dia, mas dá para imaginar a qualidade do trabalho pelos outros nomes: os troféus foram criados por Pinky Wainer (2006), Gustavo Rosa (2007) e Luciano Scherer (2008). No dia seguinte, há outra grande novidade. De forma inédita, o Paladar se transformará numa revista. Na quinta-feira, você vai encontrar nas bancas o mesmo Paladar de sempre, em formato de jornal, mas, além dele, o Estado publica uma edição especial dedicada ao prêmio com mais de cem páginas e algumas surpresas, material que estará disponível também no site. A revista vai revelar ainda o rosto de mais um novo talento da gastronomia paulistana, descoberto numa competição entre dez cozinheiros. O processo de seleção levou em conta a indicação de dez restaurantes. Os jovens tiveram de preparar, para um júri de especialistas, um prato de comida brasileira a partir de um sorteio de temas, como cerrado, cozinha mineira, do litoral, da Amazônia e sabores do sertão. Você vai poder ver essa (boa) briga de panelas também no site da TV Estadão. Qual será o vencedor desta vez?