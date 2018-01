Qual é a música? Pergunte ao Midomi

Não sabe o nome daquela música? Tão pouco faz idéia de quem seja o cantor? Sem problemas. O Midomi (www.midomi.com) promete identificar qualquer música que você deseje. Para tanto basta cantarolar ou assobiar uma canção por uns 15 segundos e, então, aguardar que o site a identifique. Mas será que esse negócio realmente funciona? Para responder a essa pergunta nada melhor do que testá-lo. Imbuídos dessa missão e armados de um microfonezinho banal conectado ao PC, minha namorada e eu decidimos, ainda que bastante descrentes, exercitar nosso dom musical. Arriscamos Rehab, de Amy Winehouse. Como somos péssimos cantores, o jeito foi apelar para o lá-lá-lá. Cantarolamos um pouco e, passados alguns segundos – tempo usado pelo Midomi para cruzar a nossa gravação com outras em seu banco de dados –, voilá: Rehab surge em segundo lugar na lista de opções indicadas pelo site. Bastante surpresos, resolvemos tentar outras canções. Que tal I Just Call to Say I Love You? Essa é fácil, pensei. Dito e feito, o Midomi identificou sem problemas. Empolgados, testamos mais algumas, como I Feel Good, de James Brown, que, apesar de nossos esforços, não deu em nada. Já outras, como La Bamba, dos Los Lobos, e I Want to Hold Your Hand, dos Beatles, o site acertou em cheio. E as músicas nacionais? Assobiamos a mais famosa delas, Garota de Ipanema, de Tom Jobim, e – certos de que não daria em nada – O Canto da Cidade, hit da década de 90 de Daniela Mercury. E não é que o Midomi acertou ambas! Sem dúvida o nosso repertório é, para dizer o mínimo, bastante limitado; já o Midomi, pelo contrário, tem uma base de dados com mais de 2 milhões de canções. Que o site funciona está provado – apesar de não ser perfeito, ainda mais com intérpretes desse nível. Mas o fato é que ele adivinhou a maior parte das músicas e nos proporcionou algumas ótimas risadas. Recentemente a Melodis Corporation, empresa norte-americana dona do Midomi, lançou uma versão para celular – disponível apenas para alguns modelos da Nokia, Samsung e LG. Se quiser testá-la, acesse o site m.midomi.com e instale o aplicativo. Mas o Midomi não é apenas um buscador diferente: é uma rede social onde os usuários criam perfis, gravam e compartilham versões de músicas famosas e se agrupam em fãs-clubes dos seus artistas preferidos. Também é uma loja virtual que vende músicas em parceria com a Amazon.