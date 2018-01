Qual será o futuro da publicidade na internet? O portal Google possui 98% da receita baseada em mídia, esse é só um exemplo do que acontece com a maioria dos grandes portais. A crescente influência da internet no dia-a-dia está forçando a descoberta de novas formas de aproveitamento de canais online para a publicidade. Leia a reportagem completa no caderno Cidades/Metrópole desta Segunda no Estado. Agora é usar a criatividade e inventar novos modelos que livres os gigantes da internet de seus patrocinadores afinal, ninguém mais agüenta banner, pop up e esse tipo de publicidade batida. A cada dia o número de internautas aumenta e a diversidade de conteúdo deveria acompanhar essas estatísitcas. Leia mais aqui: Na nova publicidade, não basta ver o anúncio, tem de participar Microsoft terá novo sistema de publicidade no portal MSN Anunciantes querem garantias na internet