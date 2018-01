Quando a pirataria torna-se inevitável Qando a história bateu pela primeira vez na caixa postal, juro que pensei: é trote. Notícia assim, que chega num primeiro de abril, jornalista não acredita. Mas que nada. A história já circulava na França desde o fim de março: a subsidiária francesa da Sony BMG está sendo processada por pirataria. Aconteceu assim: um funcionário da empresa, confuso com um software específico, ligou para o telefone de suporte técnico. Um tanto incrédulo, o sujeito do suporte no outro lado da linha constatou que o número da senha estava na lista dos piratas. O passo seguinte foi enviar uma equipe da Business Software Alliance para fazer uma investigação. Foi encontrada uma quantidade de softwares piratas que não acabava mais. Há um processo em curso. Em grandes empresas, é o tipo de coisa que acontece a toda hora. Ninguém conta. Mas assim é que é. Cópias "ilegais" aparecem de várias formas. A mais comum é a instalação por funcionários não autorizados que encontram algum tipo de brecha no sistema. Mesmo quando os computadores não permitem a instalação, sempre há um jeito. as há outro tipo de hábito recorrente. Um determinado funcionário precisa de uma cópia, digamos, do Photoshop. O suporte é convocado. A máquina dele não tem licença. Uma requisição é feita ao departamento financeiro. Sem a mínima vontade de estourar o orçamento do trimestre, ou do semestre, o pedido é negado. Quem sabe no mês que vem. Ou no seguinte. A necessidade de ter o programa para trabalhar naquele momento – e não no mês que vem – não muda em rigorosamente nada. Então o programa é instalado. Raciocinam assim: é um empréstimo. Em pouco tempo, a licença será comprada e a situação, regularizada. A promessa feita com toda sinceridade do mundo é simplesmente esquecida. Ou, então, o déficit de licenças é sempre mais ou menos constante. Piratarias de software e de música têm naturezas diferentes, alguns podem argumentar. A música serve para entretenimento. O software, muitas vezes, para trabalho. Ainda assim, é preciso encarar de frente uma situação no mínimo constrangedora. Uma das maiores gravadoras do mundo – a Sony BMG –, justamente uma das mais engajadas na luta contra a "pirataria" da música nas redes de troca da internet, é também pirata. A diferença é que a sua pirataria é contra outra indústria. A do software. A culpa é dos funcionários da Sony? Não. Vivemos um período de transição, de conflito cultural. O software "pirata" é da natureza do software. A música digital "pirata" é da natureza da música digital. Por que o digital substituiu o analógico? Não é por sua melhor qualidade (os defensores do LP estão aí até hoje.) É pela sua praticidade. O digital substituiu o analógico porque ele é mais fácil de copiar. O texto está no computador. Cppiamos o texto em um e-mail. Fez-se uma cópia. Gravamos num pen-drive. Outra cópia. Publicamos na web? Uma terceira cópia. Quando navegamos na web, é isso que estamos fazendo. Cópias. Cada página do site www.estadao.com.br que os leitores acessam é, essencialmente, a ação de seu computador fazendo uma cópia daquilo que está nos servidores cá do Estado de S. Paulo. No digital, não há original. Só cópias. Então se é tão fácil fazer uma cópia e lançá-la no outro lado do mundo, assim será feito. Se, para se livrar de um gerente mal-humorado, ao analista de suporte basta instalar um programa e repassar o problema adiante, assim será feito. O cálculo da Business Software Alliance francesa é de que 47% dos programas instalados em empresas do país – grandes e pequenas – são piratas. Quase metade. Serve a processos. Mas não resolve. Não é por hipocrisia que a Sony BMG da França tinha programas piratas em seus computadores. É por inevitabilidade.