Quando o internauta produz conteúdo

Os grandes veículos aceleram a transformação do jornalismo. E você, caro leitor, é o foco de tudo isso. No MediaOn, evento sobre jornalismo online realizado na semana passada, discutiu-se de tudo um pouco: de cobertura das eleições à onda de vídeos noticiosos. Mas, nos discursos de alguns dos maiores grupos brasileiros e estrangeiros de mídia reunidos no Itaú Cultural, em São Paulo, o que chamou a atenção mesmo foi um assunto que surgia a toda hora: a participação do leitor. Representantes do Estado, Folha de S. Paulo, Abril, Terra, G1, IG, BBC e CNN faziam coro ao defender que se estabeleça mais canais virtuais para o leitor comentar, relatar fatos, protestar, enfim, utilizar a internet para interagir ao invés de apenas consumir conteúdo. "Os veículos estão acelerando a criação de canais virtuais para a participação do público", diz António Granado, editor de internet do jornal português Publico. "E esse interesse tem dois motivos: ter acesso a relatos únicos de fatos vivenciados pelos leitores e criar uma comunidade em torno do veículo, estreitando a relação com o público." O conceito de participação do leitor, chamado de jornalismo cidadão, ganhou os holofotes em 2005, quando houve uma explosão no metrô de Londres e sites como a BBC ficaram inundados de relatos de leitores. Desde então, no Brasil e no exterior, portais criaram seções para receber textos, fotos e vídeos. Agora, porém, esse conceito se amplia. Em fevereiro, por exemplo, a CNN lançou o site iReport, onde os conteúdos enviados vão parar até na TV. "Quando vamos fazer as reportagens, já levamos em conta o que os internautas nos enviaram", explica Lila King, da CNN (veja mais na pág. L3). No Brasil, comentários sobre a Olimpíada feitos no Limão, rede social do Grupo Estado, foram parar na capa do Estado. "Queremos criar uma cultura de colaboração. Teremos em breve um canal para receber textos jornalísticos", adianta o editor de Conteúdo Digital do Grupo Estado, Marco Chiaretti. Já no G1, o público é convidado a protestar. Na semana passada, estreou o site Globo Amazônia, um mashup com o Google Earth onde são mostrados os focos atualizados de desmatamentos na região. Até agora, foram 4 milhões de protestos. "As pessoas fazem denúncias, mostram indignação. É uma forma de engajar a comunidade." O blog é outra aposta dos veículos para engajar os leitores. No Publico, de Portugal, por exemplo, blogueiros independentes são "linkados". Já na BBC (veja mais na pág. L12) e na revista Superinteressante, os blogs de jornalistas viraram uma "comunidade". "Esse é o aspecto mais interessante. Pelo campo de comentários, os leitores debatem com os jornalistas e, muitas vezes, entre si", diz o editor da revista, Sérgio Gwercman.