Quando planos de Obama surgem num PC no Irã No final do mês passado, um grupo de especialistas em segurança descobriu vários documentos, as plantas técnicas do helicóptero do presidente americano Barack Obama – o Marine One –, dentro de um computador no Irã. Foi um susto. Existem dois helicópteros VH-60N Night Hawk a serviço da Casa Branca. Um fica sempre em Washington, para transportar o presidente da Casa Branca para quaisquer compromissos em estados vizinhos ou levá-lo ao aeroporto. O outro Night Hawk é enviado com antecedência para o país que o presidente for visitar para o transporte interno. O modelo data de 1989, carrega 14 pessoas, e há uma briga pesada circulando no Congresso em torno do contrato para sua renovação em plena crise econômica. Mais veloz, o novo Marine One seria capaz de se desviar de mísseis. Já este atual, ao que parece, agora é público, conhecido por todos nos mínimos detalhes. O vazamento ocorreu assim: um dos engenheiros contratados para o projeto de renovação pela Rockwell Collins, empresa especializada em armamentos, tinhas em seu computador as plantas do Marine One, incluindo um esquema detalhado da parte elétrica, da estrutura de aerodinâmica, além de desenho do cockpit interno. O mesmo engenheiro achou por bem instalar o software de troca de arquivos Gnutella em seu computador. E, especulam os analistas, mexeu na configuração padronizada. Devia estar querendo trocar música. Naquele momento, no entanto, seu disco rígido se abriu para o mundo. Todos os arquivos lá estavam à disposição de quem estivesse a fim de fuçar. Quem descobriu o vazamento, localizou sua origem e detectou onde foram parar as cópias, foi uma empresa de Pittsburgh, Pensilvânia, chamada Tiversa. É uma das principais do ramo, que presta um tipo de serviço discreto e muito caro para grandes companhias e o governo. Eles ficam de olho no submundo digital. Passam seus dias monitorando os meandros da rede em busca de arquivos que possam pertencer a seus clientes. Na internet, encontram de tudo. Extensos relatórios com informações médicas de inúmeras pessoas, listas de cartões de crédito, dados bancários de executivos importantes – todo o tipo de coisa que muitos normalmente consideram privada e segura acaba de um jeito ou de outro escapulindo para a internet. Só na Tiversa, fazem o download de 100 mil arquivos todos os dias para analisar seu conteúdo. Procuram especificamente aquilo que pertence a seus clientes. Mapeiam a web e ainda todas as redes de troca. Quando, acidentalmente, encontram material como este do Marine One, anunciam imediatamente ao governo. A Tiversa não é a única: existem algumas empresas como ela disputando um mercado que vale fortunas. Neste caso, o responsável pelo vazamento foi um engenheiro desavisado. É muito comum – as pessoas não sabem o quanto estão expostas quando têm um sistema de troca de arquivos instalado em seus computadores. Mesmo que nada das configurações originais tenham sido alteradas, alguns softwares escancaram o computador. E as portas dos fundos escancaradas são bem conhecidas por quem é do ramo. Evidentemente, nem sempre é acidental. Espionagem, afinal, existe em toda parte, não apenas no cinema. Cópias dos planos técnicos do Marine One, agora, também existem por toda parte, inclusive no Irã. O engenheiro talvez fosse desavisado – o iraniano que têm em mãos o projeto não é. É um cibercriminoso conhecido, informa a Tiversa. Contratos militares, nos EUA, não valem milhões – seu preço se conta na casa dos bilhões. Um vacilo destes, portanto, pode levar uma empresa muito grande à falência. Mesmo que seja, incrivelmente, uma empresa cuja especialidade seja produzir segurança extrema. (A Rockwell Collins é uma das candidatas à renovação do helicóptero presidencial.) Se nem gente assim está livre de acidentes de percurso, não somos nós que estaremos. Na internet, tudo vira público muito rápido. É o mundo novo. O colunista Pedro Doria passa um ano em Palo Alto, na Califórnia