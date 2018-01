Quando sua vida está lotada de e-mails

Acontece com quase todo mundo. Não passou nem 15 minutos desde a última vez que você checou seus e-mails, mas alguma coisa lhe diz que é preciso olhar a caixa de mensagens outra vez. Mais oito mensagens o esperam. São ordens do chefe no trabalho, convites pessoais, arquivos encaminhados, alertas de notícias. Caso consiga não entrar imediatamente em surto, a opção é se enfiar nas mensagens e responder tudo. Até passar mais 15 minutos... O e-mail existe para facilitar a comunicação das pessoas, mas não são poucas as que preferiam não tê-lo por perto. Todo esse estresse poderia ser reduzido com o auxílio de outras ferramentas de comunicação: messenger, SMS, blog, redes sociais, RSS e até mesmo o velho e bom telefone ou – por que não? – uma rápida caminhada até a mesa do colega. As opções de comunicação estão cada vez mais diversificadas – e pouca gente tira proveito disso. Uma pesquisa de um dos maiores especialistas mundiais no assunto, o psicólogo Thomas Jackson, da Universidade Loughborough, no Reino Unido, aponta que uma pessoa leva 64 segundos para se concentrar novamente no que estava fazendo após parar para checar seus e-mails. Faça suas contas: é muito tempo perdido em uma sociedade cuja lógica é a produtividade e a competição. Como fazer para fugir da tentação? Qualquer ruptura tende a ser radical, como a realizada pelo professor de idiomas Fabiano Simprônio, de 28 anos. Ele simplesmente não usa mais e-mails e prefere se comunicar pelo messenger e o Orkut. "E-mail é muito impessoal. A comunicação deve se tornar cada vez mais intimista", diz. O mesmo foi feito por um funcionário da IBM americana, Luis Suarez, que relatou a experiência num artigo para o New York Times. O olhar utilitário com que passou a ver a caixa de e-mail e a "evangelização" da lista de contatos levou Suarez a reduzir em 80% o número de mensagens que recebe diariamente. Ele contou a experiência ao Link (veja ao lado). O mau uso do e-mail é comprovadamente fator de estresse e angústia. Outra pesquisa britânica, da qual participaram pessoas de profissões com alta exigência de criatividade e comunicação, mostra que 64% delas checam e-mails pelo menos uma vez por hora e 35% a cada 15 minutos, essas últimas qualificadas como "estressadas". A idéia não é abandonar totalmente o e-mail, embora até seja possível. Mas pense sobre uma afirmação. Há 15 anos, todo mundo sabia os telefones dos amigos de cor. Há 5 anos, era o endereço de e-mail que estava na cabeça. Hoje, para falar com as pessoas mais próximas, você não precisa nem dele. Certo ou errado?