Quando tecnologia e cultura interagem

Tecnologia também pode ser arte. E provas disso estão expostas no Itaú Cultural, em São Paulo, até o dia 14 de setembro, como parte da mostra Emoção Art.ficial 4.0 – Emergência. É a quarta edição da bienal, que reúne 16 obras de artistas nacionais e internacionais com suporte tecnológico. O evento é produzido pelo Itaulab, Núcleo de Arte e Tecnologia da instituição. Neste ano a curadoria escolheu instalações elaboradas com o conceito de que a partir de uma regra muito simples é possível chegar a resultados complexos e imprevisíveis. Exemplo é a obra Robotic Action Painter, em que um robô armado com alguns tubos de tinta compõe desenhos intrincados e coloridos sobre uma folha de papel em branco. Segundo Marcos Cuzziol, um dos organizadores da mostra, a Emoção Art.ficial 4.0 é a segunda parte de uma trilogia iniciada com o tema Interface Cibernética, há dois anos. O desfecho, em 2010, ele se recusa a revelar. "É surpresa, mas vale dizer que é uma continuação natural dos temas abordados nas duas bienais anteriores." Apesar de admitir que o suporte tecnológico já foi visto com desconfiança pela comunidade artística, Cuzziol acredita que essa fase foi superada. "O mesmo já aconteceu com o cinema e até com a ópera. Essas manifestações eram vistas como meras formas de entretenimento e aos poucos foram aceitas como expressões artísticas." Carlos Pereira, professor de 46 anos e morador de Recife, trouxe o filho para a exposição. Theo, de 6 anos, gostou principalmente do gerador de criaturas do jogo Spore. "As crianças têm uma visão menos viciada. A cabeça delas é mais aberta para novas linguagens e para aceitar a arte exibida em formatos diferentes dos tradicionais", conta Cuzziol. Além das obras expostas no Itaú Cultural, a estação Paraíso do metrô também recebeu parte da Emoção Art.ficial. Na parede de um dos terminais está sendo projetada o jardim digital Ultranature, do artista mexicano Miguel Chevalier. A vegetação virtual cresce e se movimenta de acordo com a interação de quem estiver passando. Adolescentes também aprovam o suporte tecnológico. O estudante Felipe Adario, de 14 anos, vê nesse tipo de mostra uma forma de aproximar os jovens de espaços de exposição. "Sempre que ouvimos falar em arte logo pensamos em Picasso. Mas esse tipo de arte tem mais a ver com a gente, podemos interagir como em um videogame." A instalação que ele mais gostou foi a Bacterial Orchestra, composta por microfones e caixas de som que gravam sons produzidos pelas pessoas e os retransmitem de forma distorcida e imprevisível. Além das obras, a Emoção Art.ficial também incluiu em sua programação simpósios e a primeira edição paulista do Pecha Kucha Night (ver texto ao lado).