Quando um ex escreve um blog, poucos segredos estão seguros

Esta semana, o potencial da internet em expor e desgraçar quando os matrimônios terminam apareceu claramente quando Tricia Walsh Smith, que é divorciada de Phillip Smith, um executivo do teatro, colocou um vídeo no YouTube contando que eles nunca faziam sexo, e mesmo assim ela descobriu que ele guardava estoques de Viagra, pornografia e camisinhas. Não por acaso o advogado de Philip Smith, David Aronson, classificou o vídeo de "escandaloso" e afirmou: "O sr. Smith é uma pessoa bastante discreta. Isso é obviamente embaraçoso." Mas em uma era em que mais de um em cada dez adultos usuários de internet nos Estados Unidos possui um blog, de acordo com estudo da Pew Internet and American Project Life, muitas pessoas estão usando a rede para contar às pessoas o seu lado da "saga matrimonial" - e, claro, num processo de separação, a verdade de um pode ser a mentira do outro. Apesar do término legal de um casamento, as confissões podem durar até a eternidade num fluxo intenso de posts irritados ou deprimidos. Algumas vezes os posts são secretos. Mas mesmo quando a pessoa está ciente de que o ex possui um blog furioso e tenta impedi-lo, os últimos processos em Nova York e Vermont mostraram que as cortes relutam em intervir. Para o blogueiro, escrever pode ser terapêutico. Até a manhã em que seu marido, David Sals, disse que o casamento deles havia chegado ao fim, Jennifer Neal falava dele de maneira tão apaixonada em seu blog que ele era chamado de DearSweetDave. Na tarde daquele dia de outubro de 2007, Jennifer havia compartilhado aquilo que só ele havia visto com 55 mil leitores regulares que segundo ela visitaram o site NakedJen.com (algo como JenNua.com). Logo depois, os leitores passaram a conhecê-lo por um apelido muito menos lisonjeiro, e como alguém tão insensível que deixou Jen doente a ponto de vomitar todos os dias e tão pobre que perdeu sua casa em Santa Cruz, na Califórnia. E quando Jen descobriu em fevereiro que o seu ex-marido havia feito um perfil num site de relacionamento, ela colocou o link em seu blog, dando a chance a seus leitores de compartilharem seus pensamentos sobre David. Ele protestou, mas ela manteve a posição: "Se ele quer contar o seu lado da história, deveria ter seu próprio blog". Sals afirmou que deixou de ler o blog de Jennifer, mas que sua família ainda acessa algumas vezes e fica chateada. "Eu nunca tentei fazê-la parar, mas tive que me acostumar a abrir mão da minha privacidade", disse. É impossível dizer exatamente quantas pessoas estão falando em seus blogs sobre seus divórcios, mas o número de blogs pessoais quadruplicou em cinco anos, de acordo com Mary Madden, pesquisadora do Pew Project especialista em relações online. Ela afirmou que, durante tempos emocionalmente carregados, algumas pessoas recorrem à rede. "É uma tela em branco para descarregar todas a frustrações e emoções de uma crise pessoal", disse. Certamente haverão conseqüências após esse compartilhamento de emoções. "O impacto a longo prazo da permanência dessas informações online ainda não foi completamente sentido", disse Maden. "As pessoas tendem a achar que estão postando para um pequeno grupo de amigos ou de que estão escrevendo anonimamente", afirmou. Mas esse não é realmente o caso, porque, "é só um amigo seu postar um link para o seu blog para começar a divulgá-lo".