Quanta Computer eleva projeção de venda de laptops em 2007

A Quanta Computer, a maior produtora terceirizada de laptops do mundo, anunciou que espera vender até 30 milhões de unidades em 2007, duplicando sua projeção de crescimento anterior em função da demanda robusta. A Quanta, cujos grandes clientes incluem marcas como Apple, Hewlett-Packard, Dell e Sony, espera vender entre 30 e 50% mais laptops do que o total de 20 milhões de unidades no ano passado, disse Michael Wang, presidente do grupo, em entrevista à Reuters. "Os laptops estão se saindo bem este ano, e a demanda é muito saudável", afirmou Wang durante a Computex, a segunda maior feira mundial de computação. A mais recente projeção supera a previsão de crescimento de 25% que a empresa havia anunciado anteriormente, devido em parte ao lançamento do novo sistema operacional Windows Vista, da Microsoft, e à demanda crescente nos mercados emergentes. "A China continua a apresentar o mais rápido crescimento, acompanhada de perto por Índia e Rússia, mas no Brasil o crescimento ainda não está tão evidente", disse Wang, acrescentando que os notebooks continuarão a ver dois ou três anos de demanda robusta no futuro imediato.