Quanta fabricará laptop de US$ 100 para crianças A empresa de informática taiwanesa Quanta fabricará computadores portáteis para crianças ao preço de US$ 100 a unidade, no projeto "Um portátil por criança", disseram fontes industriais da ilha. Uma encomenda de 1,2 milhão de computadores portáteis feita pela Líbia reativou um projeto inicialmente destinado a mercados emergentes como China, Brasil, Índia, Rússia, África e Europa oriental. O presidente da Quanta, Michael Wang, disse que a empresa produzirá 10 milhões de computadores portáteis para o projeto dentro de um ano, a partir do primeiro trimestre de 2007. A empresa utilizará sua fábrica em Jiangsu, na China, para produzir os computadores portáteis a custos reduzidos. As primeiras unidades devem ficar prontas em novembro. O projeto foi iniciado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) com o apoio das empresas Google, NewsCorp, AMD, Red Hat e BrightStar, além de especialistas como Seymour Papert, Alan Kay e Nicholas Negroponte.