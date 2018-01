Quanto custa fabricar um iPhone? US$ 265

Bastou o iPhone chegar ao mercado para que analistas do setor de tecnologia abrissem o aparelho e, a partir do exame de seus componentes, chegassem ao custo de produção do badalado celular-tocador digital: US$ 265,83 para o modelo de 8 GB de capacidade (que é vendido a US$ 599 nos EUA), incluindo aí custos de produção, o que daria à Apple uma margem de 55% sobre o aparelho. Quem fornece a informação é a consultoria iSuppli, especializada em componentes e na área de tecnologia e que projeta uma venda de 4,5 milhões de iPhones para este ano. Os chips de memória flash, por exemplo, são fabricados pela coreana Samsung e respondem por US$ 76,25 do custo final do aparelho. A alemã Balda, como já noticiamos anteriormente no portal estadao.com.br, é a fornecedora das telas do aparelho. O acesso Wi-Fi vem de um módulo da Marvell Technology Group, que custa US$ 6 e a conexão Bluetooh vem da britânica CSR, que custa apenas US$ 1,90. A estimativa, claro, não considera custos de logística e royalties. Custos de marketing são reduzidos, pois a imprensa mundial fez um grande trabalho de divulgação gratuita por conta da intensa cobertura em torno do iPhone.