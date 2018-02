Quanto mais cedo Fed retirar estímulos, mais suave será a transição--Tombini

"Na minha visão, quanto mais cedo se iniciar efetivamente a retirada dos estímulos monetários, quanto mais previsível for sua intensidade e velocidade, menor será a volatilidade dos mercados financeiros internacionais e consequentemente mais suave será o periodo de transição para a economia mundial", afirmou o presidente do BC durante audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.

