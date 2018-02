Quarentena para Ebola nos EUA pode ter consequências não desejadas, diz oficial médico

As novas medidas podem dissuadir os profissionais de saúde a ir para a África Ocidental para ajudar a combater a epidemia, e a melhor maneira de proteger os norte-americanos é parar o Ebola na África, disse o doutor Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas do National Institutes of Health, agência do departamento de Saúde dos EUA. Ele deu a declaração em um programa da CNN.

(Por Sandra Male)