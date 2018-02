Quarta chacina do ano em SP deixa 3 mortos e 4 feridos Três pessoas morreram e quatro ficaram feridas na madrugada de hoje em uma chacina ocorrida no Jardim Guapira, bairro da zona norte de São Paulo. O grupo foi atacado dentro de um bar ao lado do Centro Educacional Unificado (CEU) Jaçanã que funcionaria como ponto de tráfico de drogas. Esta é a quarta chacina do ano na capital paulista, que já deixaram ao todo 16 mortos. Na região metropolitana, são nove chacinas no total, com 35 mortes.