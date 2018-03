Quarta-feira tem manhã de trânsito tranquilo em SP O motorista que segue em direção à São Paulo na manhã desta quarta-feira, dia 8, não enfrenta dificuldades nas principais rodovias que ligam o interior e o litoral do Estado à capital. Ayrton Senna, Castello Branco, Raposo Tavares e as estradas dos sistemas Anhanguera-Bandeirantes e Anchieta-Imigrantes têm, todas, condições normais de trânsito, de acordo com o Departamento de Rodagem e Estradas (DER). Também não há registro de pontos de congestionamento pelas concessionárias que administram as pistas.