Quarteto sírio Maria Estela Almeida, cozinheira de Rebecca Dionizio Na casa de Rebecca Malouf Zero Dionizio um quarteto de comidinhas sírias faz as vezes do trivial arroz com feijão. Toda semana,a cozinheira Maria Estela Almeida dispõe em uma travessa tabule, coalhada, mjadra (arroz com lentilha) e mahamasa (carne moída). “Eles gostam muito desse prato, acham leve e saudável”, conta Estela. Ela sorri e confirma a predileção por tabule. “Nunca tinha experimentado comida síria antes de vir trabalhar aqui, é uma delícia, muito refrescante.” Estela diz que não acha difícil preparar as receitas, mas elas têm seus segredos: “Você precisa servir a coalhada bem temperada e gelada, escorrer bem o tabule para que fique sequinho, mexer bem a carne evitando a formação de grumos e deixar a lentilha do arroz al dente”. A família Dionizio costuma devorar o prato no jantar e como cada integrante prefere uma determinada comida, nenhum lado da travessa fica vazio. “O Celso (marido) é doido pelo mahamasa. A Ligia (filha) come de tudo, exceto tabule, e eu adoro o mjadra, o arroz com lentilha. Não sou muito chegada em carnes”, explica Rebecca. “Nem eu”, confessa Estela. “Viu só, é por isso que a gente se dá tão bem”, brinca a patroa. Rebecca lembra que no carnaval Celso preparou, no sítio deles, no interior de São Paulo, seu famoso cordeiro para casais de amigos lá hospedados. Ela, avessa às carnes, se certificou de que haveria mais opções à mesa. Isto é, correu atrás de seu quarteto sírio. “O que aconteceu foi que as mulheres adoraram e me pediram a receita. Eu estava me organizando para mandar. Agora, bem, não vou precisar mais.” Quarteto sírio Ingredientes Para o tabule: 2 pepinos do tipo japonês cortados em cubinhos; 3 tomates sem sementes bem picados; 2 maços de salsa picados; 2 maços de hortelã picados; 1 xíc. de trigo demolhado, escorrido e espremido; limão, sal e azeite a gosto. Para a coalhada: 4 potes de 200 ml de iogurte natural desnatado; 2 pepinos do tipo japonês picados; ½ maço de hortelã picado; 1 dente de alho espremido; sal a gosto. Mjadra: 1 xíc. e ½ de lentilha; 1 xíc. de arroz; 1 cebola pequena; 2 dentes de alho; azeite e sal a gosto. Mahamasa: 600g de carne moída (patinho ou coxão mole); 1 cebola grande picada em cubos; bhar (pimenta síria), snobar (pinole); azeite e sal a gosto. Preparo Tabule: Escorra o pepino e o tomate na peneira e deixe o trigo de molho na geladeira. Misture tudo e ponha por último a hortelã, que deve ser picada na hora de servir para não escurecer. Coalhada: Misture todos os ingredientes e sirva bem geladinha. Mjadra: Enquanto a lentilha cozinha, refogue à parte o alho e a cebola. Quando a lentilha estiver al dente, acrescente o refogado e mais sal, arroz e água fervente. Deixe cozinhar até que o arroz esteja no ponto. À parte, refogue uma cebola e, quando estiver dourada, ponha por cima da mjadra. Mahamasa: Refogue a carne no azeite, mexendo sempre para não formar grumos. Quando a carne estiver cozida e sequinha, acrescente a cebola, o sal e a pimenta. Cozinhe por mais 1 min, desligue e tampe a panela. Deixe descansar. Sirva a coalhada por cima da carne, acompanhada do tabule e do arroz.