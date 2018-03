Quase 2 milhões de carros deixam São Paulo no feriado

Além de monitorar as estradas, os agentes da CET também vão controlar o trânsito nos entornos dos terminais rodoviários da Barra Funda e do Tietê. Já é maior, nesta manhã, o movimento nos aeroportos da Grande São Paulo: até às 9h, Congonhas, Cumbica e Viracopos tinham mais de 170 voos programados.

O tráfego nas principais rodovias do Estado era considerado normal pelo Departamento de Estradas e Rodagem (DER) no início desta quarta. A tendência, segundo a CET, é que o trânsito comece a apresentar problemas a partir das 14h. Em São Paulo, o índice de lentidão às 09h15 era de 68 km, dentro da média para o dia e horário. Nesta manhã, a Marginal Pinheiros no sentido Interlagos tem as piores condições, com mais de 12 km de congestionamento.

Segundo a previsão do Instituo de Pesquisa Meteorológicas (IPMet) da Unesp, o tempo no Estado fica instável e frio durante o feriado. Os motoristas devem estar atentos à pista molhada e à má visibilidade nas estradas.