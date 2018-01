Quase 80% das casas na Inglaterra têm TV digital Quase 80% dos lares britânicos possuíam alguma forma de televisão digital ao final de 2006, afirma uma pesquisa divulgada na quarta-feira pela agência de telecomunicações inglesa, em um momento em que a Inglaterra prepara-se para migrar suas transmissões de sistema analógico para digital. Segundo levantamento da Ofcom, 2,4 milhões de aparelhos Freeview foram vendidos no trimestre passado, mais do que em qualquer outro período, o que significa que o produto está agora em 10,6 milhões de lares. Desse total, 7,7 milhões deles usam o serviço como fonte principal de conteúdo de seus aparelhos de televisão. A plataforma via satélite, incluindo a BSkyB e televisão gratuita via satélite, estavam instaladas em quase 9 milhões de casas depois de terem obtido mais de 200 mil clientes no trimestre. Empresas de cabo estavam presentes em mais de 3,3 milhões de casas após obterem 38.500 usuários adicionais. O Freeview é um serviço digital, multicanal, que não cobra tarifa de assinatura. O governo britânico quer começar a encerrar as transmissões analógicas de televisão em algumas áreas do país este ano e o encerramento completo está previsto para 2012.