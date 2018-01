Quase 80% dos adultos usam a web nos EUA, diz pesquisa

Quatro a cada cinco norte-americanos adultos usam a internet, de acordo com pesquisa que entrevistou 2.062 pessoas entre julho e outubro e descobriu que 79% dos adultos -aproximadamente 178 milhões de norte-americanos - passam em média 11 horas por semana conectados. "Somos quase 80% de adultos que agora estão online ou estão de alguma forma ganhando acesso à internet. Esse é um número impressionante", disse Regina Corso, diretora da Harris Poll, que conduziu a sondagem. Os resultados refletem um forte aumento desde o ano 2000 quando 57% dos adultos freqüentavam a internet, e em relação a 2006, período em que houve avanço para 77%. Quando a Harris Interactive, uma empresa de pesquisa de mercado, começou a acompanhar o uso da internet por adultos, em 1995, foi descoberto que apenas 9% da população - ou 17,5 milhões - ficava online. A sondagem mostrou que os adultos também passam mais tempo na web em casa e no trabalho. 25% dos adultos que usavam a internet ficavam entre 18 e 29 anos de idade. O mesmo grupo é responsável por 22% da população adulta norte-americana. Embora o acesso online ainda seja dominado por adultos mais jovens, 9% dos que usam a internet têm 65 anos de idade ou mais. "Estamos chegando mais perto. A cada ano está ficando mais e mais parecido com a população (norte-americana) em geral", afirmou Corso.