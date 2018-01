Quase metade dos internautas se irrita com anúncio em vídeo

As empresas estão correndo para colocar propaganda em vídeos online, mas isso não significa que as pessoas estejam prestando atenção a promoções de carros, sabonetes ou pares de tênis. Um recente estudo da IBM, chamado "O Fim da Propaganda como Nós a Conhecemos", descobriu que 40% dos 2,4 mil consumidores e 80 executivos de propaganda ouvidos pensam que a publicidade durante um vídeo online é mais irritante do que em qualquer outro formato. Veja também: YouTube estréia estratégia de publicidade para vídeo online Prepare-se para receber propagandas em seu celular Embora já tenham se disseminado, os curtos comerciais que aparecem antes de vídeos - de clipes de entretenimento a notícias - podem fazer tanto mal quanto bem, dizem especialistas em mídia. Estudos mostram que os comerciais freqüentemente irritam os consumidores e elevam o risco de serem ignorados. "Isso se resume a um fator humano muito simples. Quando você quer ver alguma coisa, você não quer ver propaganda antes", disse Matt Freeman, presidente-executivo da agência digital Tribal DDB Worldwide, unidade do Omnicom Group. Esse tipo de propaganda força os usuários a verem um curto anúncio antes de verem o vídeo selecionado. Apesar de eles deixam os marqueteiros usarem na internet aquelas inserções feitas na TV - potencialmente economizando custos - eles às vezes parecem fora de lugar na mídia digital. "Esse anúncio é apenas um jeito desengonçado de conseguir dinheiro de patrocínio. Não serve aos consumidores e ultimamente não serve aos nossos clientes", afirmou Freeman. "Tem de haver muito mais estudo e consideração."