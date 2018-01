Quase um terço dos jovens dos EUA digitou no celular ao dirigir

O secretário de transportes Ray LaHood classificou o hábito de se dirigir distraído como uma "epidemia mortal".

A pesquisa foi divulgada pela revista Consumer Reports, que trabalha em conjunto com o Departamento de Transportes dos EUA para advertir as pessoas sobre os perigos de usar o celular no trânsito.

Uma das descobertas é que 63 por cento dos entrevistados com menos de 30 anos afirmou ter usado o celular enquanto dirigia nos últimos 30 dias, afirmou o Departamento de Transportes.

No mesmo período, 30 por cento dos motoristas digitou no aparelho enquanto estava na direção de acordo com a pesquisa, que entrevistou 1.026 pessoas.

O ato de falar no telefone ao dirigir é menos comum entre motoristas mais velhos, e somente 9 por cento dos entrevistados com mais de 30 anos afirmou ter digitado no celular enquanto dirigia.

(Reportagem de Alex Dobuzinskis)