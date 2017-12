Quatro bancos japoneses devem fazer ofertas por unidade do Citi no Japão Quatro bancos incluindo Sumitomo Mitsui Banking Corp (SMBC) devem participar da segunda rodada de ofertas pelo negócio não lucrativo de banco de varejo do Citigroup <C.N> no Japão, disseram nesta quinta-feira fontes do setor com conhecimento do tema.