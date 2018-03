Quatro garis são presos no Rio após ameaçar colegas Quatro garis que aderiram à greve da categoria, iniciada no sábado, 29, no Rio de Janeiro, foram detidos nesta quarta-feira, 5, acusados de ameaçar colegas que estavam trabalhando. Um profissional foi detido em Campo Grande, na zona oeste, e três em Ipanema, na zona sul. Eles foram autuados por atentado contra a liberdade do trabalho, crime previsto pelo artigo 197 do Código Penal. Os garis seriam liberados após assinar um termo em que se comprometem a comparecer à Justiça. Em Ipanema, assustados com as ameaças feitas por colegas, os garis interromperam o trabalho de limpeza.