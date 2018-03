Quatro homens são executados em Porto Alegre

Quatro homens com idade entre 25 anos e 35 anos foram executados na madrugada deste sábado, 5, em uma casa abandonada em Porto Alegre (RS). Eles foram mortos com tiros na cabeça e tórax enquanto dormiam, por volta das 4h30. Segundo o delegado Leonel Carivali, os jovens eram usuários de drogas e moravam no casebre, freqüentado por outros dependentes, no bairro Partenon. A Polícia Civil investiga o crime, ainda sem suspeitos. "A causa pode ter sido uma desavença ou dívida de drogas", afirmou Carivali. Os corpos estão no Instituto Médico Legal (IML) da cidade. Um deles foi identificado, mas são conhecidos apenas os apelidos dos demais.