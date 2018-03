Quatro leilões ofertarão mais de cem produtos

Durante a 43ª Emapa, além dos julgamentos de pista, estão programados quatro leilões da raça nelore. No dia 21, às 20 horas, no recinto de leilões da feira, o Leilão Tesouros do Nelore abre o calendário de remates da feira. Promovido por Laudelino Barcelos Novaes, Ervin Milla e Emiliano Sampaio Novaes, o leilão ofertará 30 lotes de bezerras e prenhezes. Outro destaque da edição da Emapa é o leilão Oficial AgHROZurita, de Ivan Fábio Zurita e Sylvio Profheta, que será realizado no dia 22, às 20h30, no tattersall de leilões da feira. Serão ofertados 30 lotes de fêmeas de elite. No dia 23, às 13 horas, no recinto de leilões, ocorre o Leilão Qualidade Nelore. Os criadores Arnaldo Manuel de Souza Machado Borges, José Carlos Grubisich Filho, Luiz Reche e Sylvio Tuma Salomão ofertarão 30 prenhezes sexadas de fêmeas. Encerrando os leilões nelore, ainda no dia 23, às 20 horas, será realizado o Leilão Nova Geração, promovido por AgroAndorinha, Fazenda Promissão e Fazenda Marino, com oferta de 30 embriões de nelore-mocho.