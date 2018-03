Quatro médicos vão a júri popular na 'Máfia dos Órgãos' Quatro médicos irão a júri popular pela morte do menino Paulo Veronesi Pavesi, de 10 anos, o "Paulinho", ocorrida em 2000, em Poços de Caldas (MG). A data do julgamento foi definida pela Justiça e será no dia 31 de julho, a partir das 8h, no Fórum da cidade. Os quatro são acusados de usar uma central clandestina de transplantes para retirar órgãos do garoto enquanto ele ainda estava vivo, após sofrer um acidente em casa.