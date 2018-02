Quatro morrem e dois ficam feridos na BR-285 no RS

Já o outro ocupante do carro, Juliano de Menezes Jacintho, de 26 anos, ficou gravemente ferido e continua internado no hospital municipal de Panambi. Daniel Paula, de 21, o quarto passageiro, sofreu ferimentos moderados e foi encaminhado para o Hospital São Vicente, em Cruz Alta. Segundo a PRF, não se sabe ainda o que levou o motorista da picape invadir a contramão.

No interior paulista, uma pessoa morreu e três ficaram gravemente feridas na noite de ontem em uma colisão frontal entre dois veículos de passeio no quilômetro 143,5 da Rodovia Comendador Pedro Monteleone (SP-351), em Bebedouro, a 380 quilômetros da capital do Estado. Ao volante de um dos veículos, José Eládio Nery, de 55 anos, morreu no local. As três vítimas graves ocupavam o outro carro: o motorista Vinícius Zamarioli Itamino, de 20 anos, Juliana Nascimento Felipe, também de 20, e um menor de 15 anos.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), não chovia na região norte paulista. O trecho é de pista simples e mão dupla. Um dos carros, ao invadir a faixa de rolamento contrária, causou o acidente. Bombeiros e ambulâncias encaminharam as vítimas ao pronto-socorro da cidade.