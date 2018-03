Quatro rodovias de SP congestionadas nesta manhã O motorista que chega à capital paulista enfrenta neste momento lentidão pelo Sistema Anhangüera-Bandeirantes nas proximidades da Marginal Tietê. Segundo a concessionária Autoban, às 6h30, havia 1,5 quilômetro de congestionamento em ambas as rodovias. Pela Rodovia Castello Branco, o congestionamento é de 3 quilômetros pela pista expressa, sem pedágio, entre os km 16, em Osasco, e 13, no Cebolão, junto ao acesso à Marginal Pinheiros. A Rodovia Raposo Tavares apresenta congestionamento entre os km 15 e 10, na região do Butantã. As demais rodovias estaduais e as federais Dutra, Fernão Dias e Régis Bittencourt seguem com tráfego bom, com alguns pontos de parada somente nas proximidades da capital paulista.